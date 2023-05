Les orchestres du Conservatoire Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau Les orchestres du Conservatoire Parc des Ateliers, Luma Arles, 12 mai 2023, Pont-de-Crau. Les orchestres du Conservatoire Vendredi 12 mai, 18h00 Parc des Ateliers, Luma Arles Entrée libre Concerts au Parc des Ateliers à Arles, des orchestres du Conservatoire, sur 3 scènes :

Scène 1

18h15 : Orchestre du collège Charloun Rieu

19h : Ensembles de guitares du conservatoire

19h45 : Ensemble d’Harmonie du Pays d’Arles

Scène 2

18h30 : Ensemble de guitares de l’école du Sambuc

19h15 : Chorales du conservatoire

Scène 3

18h : Orchestre à l’école Jules Vallès et Mouleyrès

18h45 : Orchestres du conservatoire

19h30 : Orchestre du collège Van Gogh Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00 Concerts orchestres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu Parc des Ateliers, Luma Arles Adresse 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Ville Pont-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau

Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-crau/

Les orchestres du Conservatoire Parc des Ateliers, Luma Arles 2023-05-12 was last modified: by Les orchestres du Conservatoire Parc des Ateliers, Luma Arles Parc des Ateliers, Luma Arles 12 mai 2023 Luma Arles Pont-de-Crau Parc des Ateliers Pont-de-Crau

Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône