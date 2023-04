LUMA / La Tour : un parcours artistique et architectural Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau

LUMA / La Tour : un parcours artistique et architectural Parc des Ateliers, Luma Arles, 3 avril 2023, Pont-de-Crau. LUMA / La Tour : un parcours artistique et architectural 3 avril – 25 mai Parc des Ateliers, Luma Arles Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ Ce parcours commenté vous amène à la rencontre de l’architecture de La Tour imaginée par Frank Gehry pour le projet LUMA Arles. Au cours de la déambulation, vous découvrirez les projets artistiques originaux et les travaux de recherche en design présentés dans ce bâtiment hors du commun. Informations pratiques :

Point de rendez-vous : entrée de La Tour, 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles

Durée : 1h30

Jauge : 20 personnes maximum Tarifs :

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.luma.org/en/shop/details.html?product=632845184d54a47efe4459cb »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T11:00:00+02:00 – 2023-04-03T12:30:00+02:00

2023-05-25T15:30:00+02:00 – 2023-05-25T17:00:00+02:00 visite guidée visite commentée Adrian Deweerdt

