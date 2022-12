LUMA Arles : Symposium Réalités de la science-fiction ll Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau

LUMA Arles : Symposium Réalités de la science-fiction ll Parc des Ateliers, Luma Arles, 16 décembre 2022, Pont-de-Crau. LUMA Arles : Symposium Réalités de la science-fiction ll 16 – 18 décembre Parc des Ateliers, Luma Arles

Entrée libre (sur réservation)

Le temps d’un week-end, artistes, auteur.e.s et chercheur.se.s viendront s’intéresser notamment aux questions relatives aux afrofuturismes, aux futurismes indigènes, et à la science-fiction. Parc des Ateliers, Luma Arles 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.luma.org/shop/details.html?product=637f2ea1d2ec7d18e4e90bf2&utm_medium=referral&utm_source=openagendavillearles&utm_campaign=rsf2&utm_content=reservation »}, {« link »: « https://www.luma.org/fr/shop/details.html?product=637f4ba7d2ec7d18e4e90bf4&utm_medium=referral&utm_source=openagendavillearles&utm_campaign=rsf2&utm_content=reservation »}, {« link »: « https://www.luma.org/fr/shop/details.html?product=637f526ad2ec7d18e4e90bf5&utm_medium=referral&utm_source=openagendavillearles&utm_campaign=rsf2&utm_content=reservation »}, {« link »: « https://www.luma.org/fr/arles/notre-programme/event/symposium-realites-de-la-science-fiction-ll-2872c01b-c820-4548-9042-b2ef60d45b58.html?utm_medium=referral&utm_source=openagendavillearles&utm_campaign=rsf2&utm_content=post »}, {« link »: « https://www.luma.org/en/shop/details.html?product=637f2ea1d2ec7d18e4e90bf2 »}, {« link »: « https://www.luma.org/en/shop/details.html?product=637f4ba7d2ec7d18e4e90bf4 »}, {« link »: « https://www.luma.org/en/shop/details.html?product=637f526ad2ec7d18e4e90bf5 »}, {« link »: « https://www.luma.org/en/arles/our-program/event/symposium-realites-de-la-science-fiction-ll-2872c01b-c820-4548-9042-b2ef60d45b58.html »}] Pour sa seconde édition, le symposium Réalités de la science-fiction II se concentre sur une multiplicité de récits tels que les afrofuturismes, les formes indigènes de connaissance, la science-fiction comme mode de résistance. À travers des pratiques performatives et discursives dans le champ des sciences, du cinéma, des arts littéraires et plastiques, divers practitien·ne·s interrogent les conditions actuelles des imaginaires science-fictionnels. Programme

(Entrée libre sur réservation) Vendredi 16 décembre 2022 de 18h00 à 20h30

Conférences : Adam Harr Horowitz (chercheur), Naomi Rincón Gallardo (artiste) et Amie Siegel (artiste)

Performance de l’artiste Josèfa Ntjam Je réserve Samedi 17 décembre 2022 de 14h00 à 18h00

Conférences : Sabrina Calvo (écrivaine et plasticienne), Kara Keeling (chercheuse), Arthur Jafa (artiste), Peter Watts (auteur), Grace Dillon (chercheuse) et Sky Hopinka (artiste) Je réserve Dimanche 18 décembre 2022 de 10h00 à 13h00

Conférences : Georgy Mamedov (curateur), Nitendra Singh (ingénieur en sécurité nucléaire, membre d’ITER), Valérie Pihet (chercheuse, membre du collectif Dingdingdong), Jean-Pierre Bekolo (réalisateur) et Pascale Obolo (curatrice) Je réserve En savoir plus sur l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T18:00:00+01:00

2022-12-18T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu Parc des Ateliers, Luma Arles Adresse 33, boulevard Victor Hugo, 13200 Arles Ville Pont-de-Crau lieuville Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Parc des Ateliers, Luma Arles Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-crau/

LUMA Arles : Symposium Réalités de la science-fiction ll Parc des Ateliers, Luma Arles 2022-12-16 was last modified: by LUMA Arles : Symposium Réalités de la science-fiction ll Parc des Ateliers, Luma Arles Parc des Ateliers, Luma Arles 16 décembre 2022 Luma Arles Pont-de-Crau Parc des Ateliers Pont-de-Crau

Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône