Acid Arab Parc des Ateliers Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Acid Arab Parc des Ateliers Arles, 16 juillet 2022, Arles. Acid Arab Samedi 16 juillet 2022, 21h30 Parc des Ateliers Informations tarifs :

Tarif plein : 20 €

Tarif réduit : 15 € La musique de cette formation est à l’image de son collectif : ouverte et joyeuse !

Mêlant les influences de l’acid house au raï, au chaâbi ou à la dabké, leurs lives pimentés d’artistes invités mènent immanquablement à la danse… Parc des Ateliers 35 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/acid-arab-8353 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T21:30:00+02:00 – 2022-07-16T22:40:00+02:00

2022-07-16T21:30:00+02:00 – 2022-07-16T22:40:00+02:00 Concert Festival Philippe Levy Hires Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Parc des Ateliers Adresse 35 avenue Victor Hugo 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville Parc des Ateliers Arles

Parc des Ateliers Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Acid Arab Parc des Ateliers Arles 2022-07-16 was last modified: by Acid Arab Parc des Ateliers Arles Parc des Ateliers Arles 16 juillet 2022