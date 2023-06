Lemma Parc des Ateliers Arles, 16 juillet 2022, Arles.

Lemma Samedi 16 juillet 2022, 21h30 Parc des Ateliers Informations tarifs :

Tarif plein : 20 €

Tarif réduit : 15 €

S’appuyant sur l’aura de la sulfureuse Reine du désert, Hasna El Bacharia, la chanteuse Souad Asla a mené un travail de collectage du patrimoine musical et au-delà, de toute une culture menacée : celle du sud-algérien.

Réussissant aujourd’hui le pari de faire sortir de l’espace intime un groupe transgénérationnel de femmes pour lesquelles la musique est aussi un espace de liberté, elle nous invite à une immersion dans cette tradition ancestrale. Musiques bédouines, gnaouies, berbères au son des bendirs, guembris, derboukas, karkabus et des battements de main libèrent la danse et des chants hypnotiques… avec une belle intention d’humanité et de partage. Une transe qui enchante le corps et l’âme !

Parc des Ateliers 35 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/lemma-8351 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T21:30:00+02:00 – 2022-07-16T22:40:00+02:00

Concert Festival

Yannis Psathas