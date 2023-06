Martin Meissonnier Parc des Ateliers Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Martin Meissonnier Parc des Ateliers Arles, 16 juillet 2022, Arles. Martin Meissonnier Samedi 16 juillet 2022, 21h30 Parc des Ateliers Tarif plein : 20 €

Tarif réduit : 15 € Ce DJ-producteur (Fela Kuti, King Sunny Ade, Papa Wemba, Ray Lema, Manu Dibango, Jimmy Page, Robert Plant… excusez du peu !) révèle les trésors cachés de la Great Black Music : des clubs de Harlem à Congo Square, des cafés de Barbès à l'île de Gorée, des rives d'Accra aux Caraïbes… Parc des Ateliers 35 avenue Victor Hugo 13200 Arles

2022-07-16T21:30:00+02:00 – 2022-07-16T23:59:00+02:00

