Brunch Musical Parc des Arts (Parc des Champs-Élysées), 2 avril 2023, Grenoble.

Brunch Musical Dimanche 2 avril, 11h00 Parc des Arts (Parc des Champs-Élysées) Pas de réservation. Vente sur place le jour de l’événement Forfait au choix (6€/12€/20€/30€)

Dhoad gypsies of Rajahstan

Couleurs chatoyantes du Rajasthan, musiciens, danseuse, fakir, tous héritiers d’une longue tradition : entrez dans la danse festive des musiques du nord de l’Inde. Tourbillon assuré hors du temps et des frontières !

Pilani Bubu duo

De sa voix limpide, accompagnée du guitariste, Pilani Bubu nous chante – en mpondo, zoulou, anglais ou xhosa – les chroniques de l’Afrique du Sud d’aujourd’hui. Artiste iconique de la nouvelle génération, elle interprète la musique de son dernier album, primé au South Africa Music Awards en 2022.

AA’IN

Colombie – Venezuela : des identités distinctes, des histoires entremêlées, mais une âme commune (aa’in, en Wayuu, un peuple à cheval sur les deux territoires). La preuve en musique.

Might Brank – Emmanuel Scarpa

Solo multi-instrumental, Might Brank ouvre les portes d’une transe nourrie de rock progressif, de musiques médiévales et de rythmes d’Extrême-Orient.

Big is the beat – Mario Forte & Adriano Ténorio DD

Fleuron de l’avant-garde musicale, touche-à-tout, le duo (violon/batterie) navigue sur des esthétiques hybrides (jazz, électro, contemporain…) et puise son inspiration dans les musiques sacrées.

