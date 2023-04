Parade(s) – Festival des arts de la rue Parc des Anciennes-Mairies Nanterre Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Parade(s) – Festival des arts de la rue Parc des Anciennes-Mairies, 2 juin 2023, Nanterre. Parade(s) – Festival des arts de la rue 2 – 4 juin Parc des Anciennes-Mairies Entrée libre Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin 2023 pour la 33ème édition de Parade(s), festival des arts de la rue de Nanterre.

Trois jours de fête, près de 40 compagnies et 150 représentations : spectacles de cirque, danse, théâtre, marionnettes, bals… vont transformer les rues du centre-ville !

Samedi 3 juin, Parade(s) accueille Nuit Blanche. Une soirée extraordinaire, en partenariat avec Les Noctambules : nombreuses surprises au programme ! Parc des Anciennes-Mairies 11, rue des Anciennes-Mairies Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile de France [{« type »: « link », « value »: « https://www.nanterre.fr/4251-parades.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T17:00:00+02:00 – 2023-06-02T21:30:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Parc des Anciennes-Mairies Adresse 11, rue des Anciennes-Mairies Ville Nanterre Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Parc des Anciennes-Mairies Nanterre

Parc des Anciennes-Mairies Nanterre Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanterre/

Parade(s) – Festival des arts de la rue Parc des Anciennes-Mairies 2023-06-02 was last modified: by Parade(s) – Festival des arts de la rue Parc des Anciennes-Mairies Parc des Anciennes-Mairies 2 juin 2023 Nanterre Parc des anciennes mairies Nanterre

Nanterre Hauts-de-Seine