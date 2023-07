Fête champêtre Parc des Abiès L’Absie, 8 juillet 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

Le comité d’animations de L’Absie organise une fête champêtre au Parc des Abiès, avec au programme concours de pétanque et de palets l’après-midi. À partir de 19 h, repas animé avec Moonshin (sur réservation auprès de Carrefour Contact et l’Amaryllis jusqu’au 06/07/23), feu d’artifice à 22 h 30..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 23:00:00. EUR.

Parc des Abiès

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité d’animations de L’Absie organizes a fête champêtre in the Parc des Abiès, with pétanque and shuffleboard competitions in the afternoon. From 7 p.m., dinner with Moonshin (bookings at Carrefour Contact and l’Amaryllis until 06/07/23), fireworks at 10:30 p.m.

El comité de animación de L’Absie organiza una fiesta campestre en el Parc des Abiès, con competiciones de petanca y tejo por la tarde. A partir de las 19.00 h, habrá una animada comida con Moonshin (reserva obligatoria en Carrefour Contact y l’Amaryllis hasta el 23/06/07) y fuegos artificiales a las 22.30 h.

Das Animationskomitee von L’Absie organisiert ein ländliches Fest im Parc des Abiès. Auf dem Programm stehen Boule- und Shuffleboard-Wettbewerbe am Nachmittag. Ab 19 Uhr gibt es ein Essen mit Moonshin (Reservierung bei Carrefour Contact und L’Amaryllis bis zum 06/07/23), Feuerwerk um 22:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Bocage Bressuirais