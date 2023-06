Projection plein air : Le temps des secrets I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Parc derrière la mairie I Magny-en-vexin Magny-en-Vexin, 29 juillet 2023, Magny-en-Vexin.

Projection plein air : Le temps des secrets I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Samedi 29 juillet, 22h00 Parc derrière la mairie I Magny-en-vexin Entrée libre

Le Vexin fait son cinéma à Magny-en-Vexin ! Projection à 22h du film « Le temps des secrets » de Christophe Barratier, avec Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey, François-Xavier Demaison, Anne Charrier et Léo Campion.

22h : Projection du film

Synopsis : Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois… une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

Parc derrière la mairie I Magny-en-vexin 20 rue de Crosne 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin 95420 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T22:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

©pathé