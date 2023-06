VOLCELEST, Capucine Dufour Parc départemental du Sausset Villepinte, 5 juillet 2023, Villepinte.

VOLCELEST, Capucine Dufour Mercredi 5 juillet, 14h00 Parc départemental du Sausset Entrée libre, en forêt

Avec cette pièce pour espaces forestiers, Capucine Dufour invite les spectateurs à ouvrir grand leurs sens, à observer finement leur environnement pour devenir pisteurs de danseurs. Chausser ses bottes et sortir. Où ? à la rencontre du vivant. Au grand air, dans la forêt. S’écarter du chemin, et s’enfoncer dans le sous-bois. Se dévêtir de ses peurs. Ici, tout grouille, bruisse et résonne de vie. Partir sur les traces de corps humains qui habitent la forêt. Devenir pisteurs d’une danse. S’orienter grâce à la lumière, l’intuition à l’affût des moindres détails. Oser des hypothèses. Les mille petits bruits comme une chance. Sentir le milieu, composer son chemin. Rencontrer ces présences à la lecture de leur traces, fictivement. Réellement ? Quand plus aucune piste significative nous guide, il nous reste les histoires. Cette enquête mouvante pousse à faire confiance au corps, peut-être entrevoir le vivant du monde. Celui qui bouge, qui nous atteint et nous fait bouger.

Parc départemental du Sausset Route Camille Pissaro 93420 Villepinte Villepinte 93420 Gros Saule Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

© Bruno_Fournier