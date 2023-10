Découverte des oiseaux au Parc du Sausset à Villepinte Parc départemental du Sausset, Parc départemental du Sausset, France Villepinte, 13 mai 2023, Villepinte.

Tarifs : Adulte 15€ ; tarif enfant 10€

Le parc du Sausset avec ses pelouses arborées, son lac et son marais accueille une belle diversité d’oiseaux. Suivez un passionné d’ornithologie qui vous invitera à découvrir certaines espèces rares en Ile-de-France lors d’une balade commentée de 2 heures.

La variété des espaces créés par la main de l’homme dans le parc du Sausset permet l’observation d’une grande diversité d’espèces. Ainsi, les pelouses arborées sont propices à l’observation du pic vert et mais aussi des bernaches du Canada et de l’ouette d’Egypte tandis que le lac accueille entre autres, les canards souchet, les grands cormorans et le majestueux héron cendré.

Enfin, le parc dispose aussi d’une zone de marais fréquentée en hiver par les bécassines des marais et le très rare butor étoilé.

Cette balade vous permettra d’aller à la découverte de ces oiseaux et de bien d’autres.

Vous apprendrez à les reconnaitre, à les observer et selon la saison à reconnaitre leurs chants. Des jumelles pourront être prêtées aux participants.

Accès en transport en commun: RER B – Villepinte

Durée : 2h

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-oiseaux-au-parc-du-sausset-a-villepinte

