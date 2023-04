Découverte des jardins du Sausset Parc départemental du Sausset, 3 juin 2023, Aulnay-sous-Bois.

Découverte des jardins du Sausset Samedi 3 juin, 10h00 Parc départemental du Sausset Entrée libre sur inscription sur le site : parcsinfo.fr

A l’occasion de l’évènement rendez-vous au jardin, le parc vous ouvre les portes de ses trois potagers : découvrez le jardin de la Maison du Sausset avec l’association Pik-Pik environnement, le potager collaboratif des Petits-Ponts avec le collectif des Petits-Ponts et Interfel, et le jardin biodiversitaire de la Ferme du Sausset. Durant cette journée, sentez, dégustez, jouez et profitez du stand de réparation et des balades à vélo à travers le parc, animés par l’association Aulnay à vélo.

Parc départemental du Sausset Avenue Raoul Dufy – 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Gros Saule Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 20 80 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-du-sausset [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-du-sausset/ »}] Un projet d’aménagement autour de l’étang de Savigny, bassin de rétention des eaux d’orage, et celui de construire un grand espace public entre parc urbain et parc forestier, sont à l’origine de ce poumon vert de 200 hectares, ouvert au public en 1982. Outre les espèces sauvages, le promeneur s’émerveillera devant la diversité des paysages, parfois proches de ceux de nos campagnes. En transport en commun : RER B- Gare de Villepinte ( au centre du parc) / En bus : Ligne 607, 609, 615, 617, 642 ( arrêt : gare de Villepinte) + ligne 45 ( arrêt : poisson)/ En voiture : -autoroute A3, sortie RN2 Aulnay Z.I ; Autoroute A104, sortie 1 Parc Départemental du Sausset ; RN2 direction Soissons ou Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

