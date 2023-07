Annulé | ENSEMBLE 2E2M • IN C Parc départemental du Plateau Champigny-sur-Marne, 1 juillet 2023, Champigny-sur-Marne.

Annulé | ENSEMBLE 2E2M • IN C Samedi 1 juillet, 19h00 Parc départemental du Plateau entrée gratuite

– [ ANNULÉ ] –

Suite aux tensions actuelles, la représentation d’In C prévue le 1er juillet à Champigny-sur-Marne est annulée pour des raisons de sécurité. Nous espérons vous retrouver le 6 juillet au Musée Robert Dubois-Corneau de Brunoy.

L’Ensemble 2e2m propose une nouvelle version d’In C de Terry Riley, œuvre phare du courant minimaliste américain, sous forme de grande performance hors les murs mêlant danse, voix et musique, amateurs et professionnels.

Une expérience originale à ne pas manquer !

PROGRAMME

Performance hors les murs mêlant danse, voix et musique, amateurs et professionnels conçue autour de In C de Terry Riley, pièce pour ensemble libre

AVEC

Les choristes amateurs du Choeur Les Migrateurs

L’Ensemble 2e2m

Jean-Marc Liet -hautbois

Véronique Fèvre -clarinette

Médéric Debacq -basson

Aurélien Lamorlette -trompette

Alain Huteau -percussions

Les musiciens amateurs de l’Orchestre Impromptu

Miguel Gregori -percussions

du Conservatoire Olivier-Messiaen de Champigny-sur-Marne

Et les danseurs amateurs du Conservatoire Olivier-Messiaen de Champigny-sur-Marne et de l’association ESC XV

et leurs professeurs Frédérique Robert et Eleonore Grimbert-Barré

Direction -Léo Margue

Chef de chœur -Jérôme Boudin Clauzel

INFOS PRATIQUES

► Samedi 1 juillet à 19h

► Festival ouVERTures en Ile-de-France

Parc départemental du Plateau • Champigny-sur-Marne

>>> Entrée : 47 rue du Monument, 94500

ENTRÉE GRATUITE

► + d’infos : https://bit.ly/3Nwei9k ou https://fb.me/e/4bvjloEHD

Coproduction 2e2m, Chœur Les migrateurs, Fevis/FraMuPaC

Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Et l’aimable autorisation du Conseil départemental du Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

