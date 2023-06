ouVERTures / Ensemble 2e2m / IN C Parc départemental du Plateau 94500 Champigny-sur-Marne, 1 juillet 2023, Champigny-sur-Marne.

In C, une expérience à ne pas manquer !

En 1964, Terry Riley compose une œuvre phare du tout jeune courant minimaliste américain. Constitué en 53 petits modules musicaux, du bref motif au fragment mélodique, In C est une expérience originale. Les musiciens doivent commencer l’un après l’autre, au moment qui leur convient, et ils répètent chaque module l’un après l’autre, pendant un certain temps. Une polyphonie permanente qui nous entraine dans une transe rythmique ininterrompue.

L’Ensemble 2e2m propose ici une nouvelle version participative, incluant la voix et la danse, qui prend la forme d’une grande performance hors les murs, dans l’espace public. Pour cette occasion les professionnels se mélangent aux amateurs et élèves avec différents partenaires du Val-de-Marne et de la Région Île-de-France : Conservatoire de Champigny-sur-Marne, Chœur Les migrateurs, Orchestre Impromptu…

PROGRAMME

Terry Riley -In C

pièce pour ensemble libre

DISTRIBUTION

Direction, Léo Margue

Chef de chœur, Jérôme Boudin Clauzel

Ensemble 2e2m

Jean-Marc Liet, hautbois

Véronique Fèvre, clarinette

Médéric Debacq / Pierre Fatus, basson

Laurent Bômont / Aurélien Lamorlette, trompette

Alain Huteau, percussions

Chœur Les migrateurs

Avec la participation des élèves en musique et danse du Conservatoire de Champigny-sur-Marne et des musiciens amateurs du Val-de-Marne et de la Région Île-de-France

INFOS PRATIQUES

FESTIVAL ouVERTures

>>> Entrée au 47 rue du Monument

[entrée libre]

[ + d’infos ]

► fevis.com

► ensemble2e2m.com

Coproduction 2e2m, Chœur Les migrateurs, Fevis

Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Parc départemental du Plateau 94500 Parc départemental du Plateau 94500 Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:30:00+02:00

