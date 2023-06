A la découverte de la nature Parc départemental de nature et de loisirs d’Olhain Houdain Catégories d’Évènement: Houdain

A la découverte de la nature
Parc départemental de nature et de loisirs d'Olhain
Houdain, 17 juillet 2023

17 – 21 juillet

Au cœur d'un écrin de verdure de 200 hectares, le Parc d'Olhain offre le cadre idéal pour l'expérience de la vie en collectivité en mode nature et convivialité. L'objectif est simple : construire de belles amitiés et des souvenirs pour la vie ! Au programme, des activités ludiques et pédagogiques autour de la vie en plein air et des jeux qui ont marqué l'histoire du camping.

Houdain 62150 Pas-de-Calais Hauts-de-France
03.21.62.01.57

