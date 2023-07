A la découverte du cœur des Hauts-de-Seine en bus amphibie, sur la Seine… dans un bus ! Parc départemental de l’île Saint-Germain Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

A la découverte du cœur des Hauts-de-Seine en bus amphibie, sur la Seine… dans un bus ! Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h15 Parc départemental de l’île Saint-Germain Gratuit, inscription obligatoire auprès des Canars de Paris – A partir de 2 ans – Merci de prévenir en cas d’annulation.

Un mode de transport : deux façons de voyager !

Le Département des Hauts-de-Seine, en coopération avec les Canards de Paris, vous propose une expérience unique les pieds dans l’eau, ou presque !

A bord d’un bus amphibie unique en son genre, notre itinéraire prend sa source au Parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, longe la Manufacture et Musée nationaux de Sèvres, ainsi que le Domaine National de Saint-Cloud, approche le Musée départemental Albert-Kahn et finit par troquer ses roues pour faire son grand plongeon, « le splash », dans la Seine pour vous offrir une toute nouvelle perspective. Vous naviguerez alors aux abords de l’ile Seguin avec une vue inhabituelle sur la Seine Musicale.

Infos pratiques :

Départ/Arrivée : place Jean Monnet à l’entrée du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux.

Parc départemental de l’île Saint-Germain Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 95 98 92 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain [{« type »: « link », « value »: « https://www.canardsdeparis.com/jep92/ »}] https://destination.hauts-de-seine.fr/les-journees-du-patrimoine-2023-dans-les-hauts-de-seine.html Le vaste parc départemental de l’Île Saint-Germain a été inauguré en 1980. Il héberge la monumentale Tour aux Figures de Jean Dubuffet et comprend de nombreux jardins : le jardin des découvertes qui permet d’apprendre à reconnaitre les plantes et les animaux du parc, le jardin des messicoles dédié aux fleurs des champs utilisées autrefois pour mettre les terres aux repos, le jardin des lavandes qui vous ravit de ses douces senteurs Méditerranéennes, les jardins imprévus où la nature évolue librement loin de l’agitation de la ville, le jardin antérieur qui reprend le thème des jardins d’abbaye. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine – Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine – Bus : 39 – 123 – 126 – 189

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

2023-09-17T16:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Les Canards de Paris