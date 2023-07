Visite guidée sur l’histoire du Parc, sa composition paysagère et la gestion écologique des espaces verts Parc départemental de l’île Saint-Germain Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Visite guidée sur l’histoire du Parc, sa composition paysagère et la gestion écologique des espaces verts Samedi 16 septembre, 15h00 Parc départemental de l’île Saint-Germain Sur inscription

Le parc départemental de l’île Saint-Germain est un espace vert de 21,5 hectares. Il est célèbre pour la Tour aux figures, sculpture monumentale de Jean Dubuffet, et comporte plusieurs jardins aux atmosphères différentes.

Parc départemental de l'île Saint-Germain Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France Le vaste parc départemental de l'Île Saint-Germain a été inauguré en 1980. Il héberge la monumentale Tour aux Figures de Jean Dubuffet et comprend de nombreux jardins : le jardin des découvertes qui permet d'apprendre à reconnaitre les plantes et les animaux du parc, le jardin des messicoles dédié aux fleurs des champs utilisées autrefois pour mettre les terres aux repos, le jardin des lavandes qui vous ravit de ses douces senteurs Méditerranéennes, les jardins imprévus où la nature évolue librement loin de l'agitation de la ville, le jardin antérieur qui reprend le thème des jardins d'abbaye. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine – Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine – Bus : 39 – 123 – 126 – 189

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

