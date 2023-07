Escal’Art : un mur d’escalade à côté de la Tour aux figures Parc départemental de l’île Saint-Germain Issy-les-Moulineaux, 15 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Escal’Art : un mur d’escalade à côté de la Tour aux figures 15 – 17 septembre Parc départemental de l’île Saint-Germain Accès libre, gratuit

Le Département de Hauts-de-Seine vous plonge au cœur d’une expérience où l’art et l’aventure se rencontrent lors des Journées Européennes du Patrimoine. À proximité de la Tour aux figures de Jean Dubuffet, une tour d’escalade de 8 mètres de hauteur qui évoque la forme de l’oeuvre sera présente.

Laissez-vous transporter par les courbes abstraites de la Tour aux figures qui prennent vie dans cette structure unique d’escalade. Explorez de nouvelles dimensions artistiques en vous hissant vers les hauteurs, capturant ainsi des perspectives inédites.

Pour assurer une expérience en toute sécurité, des moniteurs professionnels seront présents pour accompagner les jeunes participants dans leur ascension. Ils veilleront à ce que chaque grimpeur puisse profiter pleinement de cette aventure artistique tout en respectant les normes de sécurité.

Rejoignez-nous pour une aventure artistique hors du commun, célébrant l’esprit de découverte, la créativité et l’harmonie entre l’expression artistique et l’effort physique.

Parc départemental de l’île Saint-Germain Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 95 98 92 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain Le vaste parc départemental de l’Île Saint-Germain a été inauguré en 1980. Il héberge la monumentale Tour aux Figures de Jean Dubuffet et comprend de nombreux jardins : le jardin des découvertes qui permet d’apprendre à reconnaitre les plantes et les animaux du parc, le jardin des messicoles dédié aux fleurs des champs utilisées autrefois pour mettre les terres aux repos, le jardin des lavandes qui vous ravit de ses douces senteurs Méditerranéennes, les jardins imprévus où la nature évolue librement loin de l’agitation de la ville, le jardin antérieur qui reprend le thème des jardins d’abbaye. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine – Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine – Bus : 39 – 123 – 126 – 189

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ADAGP/Stéphanie Gutierrez Ortega/CD92 – LovePik – Pxfuel