Confluence Parc départemental de l’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis, 16 juillet 2023, L'Île-Saint-Denis.

Depuis l’été 2021, l’ensemble Sequenza 9.3 mène en Seine-Saint-Denis une grande collecte de chants destinée à nourrir la création musicale. Sur les trois saisons de l’olympiade culturelle se déploie le projet Cantate 2024, jalonné de nombreuses créations participatives puisant leur inspiration dans les joyaux de la collecte.

Dans l’esprit de l’olympisme et des performances sportives, nous souhaitons valoriser la diversité culturelle du territoire à travers les richesses linguistiques et musicales de ses habitant.e.s, mais aussi fédérer toutes les générations dans un grand projet artistique et célébrer ainsi le « département monde » qu’est la Seine-Saint-Denis, terre de champions et vivier de cultures.

En 2023 sera créé « Confluence », programme original de l’Ensemble vocal SEQUENZA 9.3 pour 9 voix mixtes a capella. Ce programme regroupe des chants issus de la collecte, que Catherine Simonpietri a choisis et confiés à des compositeur.rices d’aujourd’hui.

Une comptine traditionnelle vietnamienne, un chant de marins grec, une mélodie chinoise de la dynastie Qing… Embarquez pour un voyage de langues, de rythmes et de couleurs !

Parc départemental de l’Île-Saint-Denis Quai de la marine 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 59 90 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ Maison du Parc Départemental de l’Île-Saint-Denis Bus 237, Parc de l’Île Saint Denis, accès vélo, voiture, Rer D St Denis ou Rer C gare d’Epinay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:10:00+02:00

