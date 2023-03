RAID des FAMILLES 2023 Parc départemental de la Valmasque Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

RAID des FAMILLES 2023 Parc départemental de la Valmasque, 14 mai 2023, Mougins. RAID des FAMILLES 2023 Dimanche 14 mai, 08h00 Parc départemental de la Valmasque 13 ème édition du RAID DES FAMILLES.

Dimanche 14 mai 2023 de 8h à 16h.

2 Formats de Courses :

– XS d’un enfant né entre 2014 et 2016 + 1 raider né en 2007 ou avant

– S d’un enfant né entre 2011 et 2013 + 1 raider né en 2007 ou avant

(Pour les équipes de 2 mineurs, autorisation parentale obligatoire).

Informations et inscriptions

SERVICE DES SPORTS : 04 92 92 59 40 ou 04 92 92 59 48 – sports@villedemougins.com

Informations et inscriptions

SERVICE DES SPORTS : 04 92 92 59 40 ou 04 92 92 59 48 – sports@villedemougins.com

Site RAID des FAMILLES 2023 (ICI)

2023-05-14T08:00:00+02:00 – 2023-05-14T16:00:00+02:00

Parc départemental de la Valmasque
D 109 route d'Antibes
Mougins 06250
Alpes-Maritimes

