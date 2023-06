Best of Baroque Parc départemental de la Roseraie L’Haÿ-les-Roses L'Haÿ-les-Roses Catégories d’Évènement: L'Haÿ-les-Roses

Val-de-Marne Best of Baroque Parc départemental de la Roseraie L’Haÿ-les-Roses, 16 juillet 2023, L'Haÿ-les-Roses. Best of Baroque Dimanche 16 juillet, 14h30, 15h30, 17h00, 18h00 Parc départemental de la Roseraie OPÉRA BUS SPECTACLE par l’ensemble Harmonia sacra : un opéra miniature près de chez vous Ce concert mêlant le chant et la musique baroque convoque les musiciens européens des XVIIe et XVIIIe siècles pour faire découvrir l’essentiel de ce langage musical. 30 MINUTES Parc départemental de la Roseraie 1 Rue Watel, 94240 L’Haÿ-les-Roses L’Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

