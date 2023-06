Dansez autour des livres – Le vent – Parcours lecture dansée de la Compagnie Miss O Youk Parc départemental de la Plaine des Bordes Chennevières-sur-Marne Chennevières-sur-Marne Catégories d’Évènement: Chennevières-sur-Marne

Val-de-Marne Dansez autour des livres – Le vent – Parcours lecture dansée de la Compagnie Miss O Youk Parc départemental de la Plaine des Bordes Chennevières-sur-Marne, 1 juillet 2023, Chennevières-sur-Marne. Dansez autour des livres – Le vent – Parcours lecture dansée de la Compagnie Miss O Youk Samedi 1 juillet, 15h00 Parc départemental de la Plaine des Bordes Entrée libre Un ciel parsemé de nuages, une météo annonçant trois jours de vent et un chapeau qui s’envole… Voilà le début d’une aventure extraordinaire dans le vent ! Deux acolytes s’amusent dans les airs ballottés de-ci de-là elles se laissent surprendre par un courant d’air, décoiffer par une bourrasque, bercer par une brise légère, emportée par une tempête. Qui sait jusqu’où le vent les mènera ?

Le spectacle fait dialoguer la danse, les objets en mouvement et les histoires pour partager un moment de rêverie avec les tout-petits.

À partir de 2 ans Parc départemental de la Plaine des Bordes Avenue des Bordes 94430 Chennevières-sur-Marne Chennevières-sur-Marne 94510 Hauts de Chennevières – Les Bordes Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00 © Missoyouk Détails Catégories d’Évènement: Chennevières-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Parc départemental de la Plaine des Bordes Adresse Avenue des Bordes 94430 Chennevières-sur-Marne Ville Chennevières-sur-Marne Departement Val-de-Marne Lieu Ville Parc départemental de la Plaine des Bordes Chennevières-sur-Marne

Parc départemental de la Plaine des Bordes Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chennevieres-sur-marne/

Dansez autour des livres – Le vent – Parcours lecture dansée de la Compagnie Miss O Youk Parc départemental de la Plaine des Bordes Chennevières-sur-Marne 2023-07-01 was last modified: by Dansez autour des livres – Le vent – Parcours lecture dansée de la Compagnie Miss O Youk Parc départemental de la Plaine des Bordes Chennevières-sur-Marne Parc départemental de la Plaine des Bordes Chennevières-sur-Marne 1 juillet 2023