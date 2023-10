Les Oiseaux en Hiver Parc départemental de la Haute-Ile Neuilly-sur-Marne, 18 février 2023, Neuilly-sur-Marne.

Les Oiseaux en Hiver Samedi 18 février, 10h00 Parc départemental de la Haute-Ile gratuit

Une balade de trois heures organisée par le Parc Départemental de la Haute Ile, gratuite, dans une mosaïque de milieux naturels différents, de la friche à l’étang et du marais au bois, pour découvrir les oiseaux sédentaires et hivernants de chaque écosystème, pour observer leurs comportements adaptés aux rigueurs hivernales et pour comprendre comment ces stratégies se sont mises en place au cours de l’évolution. Une balade relax, amusante, haute en couleurs et beauté, mais qui ne lésine pas sur le côté « scientifique » du vivant, fascinant et merveilleux pour tout un chacun dès lors qu’on s’y penche. Photo de Martin-pêcheur (c) Anne Lisbet Tollånes

Durée : 3h00

Activité organisée par David – Ornithologue guide naturaliste et éducateur environnement

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-en-hiver-2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T10:00:00+01:00 – 2023-02-18T13:00:00+01:00

