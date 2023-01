Les plantes sauvages comestibles en été Parc Départemental de Châteauneuf-sur-Loire Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Voir http://jardinduparc.free.fr

Les plantes sauvages comestibles en été Parc Départemental de Châteauneuf-sur-Loire Parc du château, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire A travers une balade dans le parc, nous vous présenterons de nombreuses plantes sauvages comestibles en été, les règles de base et les précautions à prendre lors d’une cueillette. Vous apprendrez également à reconnaître les plantes, à les différencier des espèces toxiques. Nous vous parlerons des vertus nutritionnelles et gustatives.

Lieu de RDV : devant la mairie.

Tout public, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T10:00:00+02:00

2023-07-02T12:30:00+02:00 ©pixabay

