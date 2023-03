Terres de jeux 2024 : La Loirétaine Parc Départemental de Châteauneuf-sur-Loire, 13 mai 2023, Chateauneuf-sur-loire.

Participez à la Loirétaine, un sport pour tous, un circuit pour chacun !

L’occasion pour tous, public familial et sportifs confirmés, de (re)découvrir gratuitement des sports le temps d’un weekend avec le village sportif qui se tiendra dans le parc départemental de Châteauneuf-sur-Loire (trentaine d’activités physiques, d’initiation et découverte de sports individuels et collectifs, buvette et restauration, spectacles….) et la pratique de disciplines sportives itinérantes (cyclotourisme, canoë, VTT, cyclisme,…).

Certaines activités (course à pied, course de kayak et randonnée pédestre) nécessitent une inscription via le site internet HelloAsso, avant le mercredi 10 mai 2023.

Plus d’informations : www.laloiretaine.fr

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

