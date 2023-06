René, Sinking Sideways Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Bagnolet, 8 juillet 2023, Bagnolet.

René, Sinking Sideways Samedi 8 juillet, 20h30 Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Entrée libre, en extérieur

Duo de danseurs-acrobates, René explore la liberté dans le rebond perpétuel. Tentant de ne faire qu’un, les deux artistes recherchent l’harmonie et la synchronisation parfaites dans leurs mouvements. Une métaphore de la collaboration idéale où la réussite et l’échec se vivent ensemble et jamais seul. Installé autour d’eux, le public suit de près leurs va-et-vient acrobatiques, proches de la transe.

Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet. Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

© Jostijn Ligtvoet