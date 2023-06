verTigem, cie Gente Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Bagnolet Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis verTigem, cie Gente Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Bagnolet, 8 juillet 2023, Bagnolet. verTigem, cie Gente Samedi 8 juillet, 19h00 Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Entrée libre, en extérieur Reconnu pour son hip hop engagé au sein du groupe Membros, Paulo Azevedo revient avec sa nouvelle compagnie Gente pour nous étonner encore de sa danse qui soulève la rage et la fureur de vivre. Jamais lisse, davantage abrupte, son écriture fouille ici la question du déséquilibre à travers l’expérience de deux danseurs brésiliens. Deux corps en connexion totale, reliés à leur histoire et à leur environnement, en dialogue avec l’urbain et les situations qu’ils traversent. Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet. Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

