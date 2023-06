troisième nature, Desmetri + Lefeuvre Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Bagnolet, 8 juillet 2023, Bagnolet.

troisième nature, Desmetri + Lefeuvre Samedi 8 juillet, 17h30 Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Entrée libre, en extérieur

Sur scène, une masse rocheuse ou métallique, une surface-miroir. Un noyau, une concrétion. Comme une forme minérale ou un amas de pixels et d’images numériques broyées. Un vestige d’une nature antérieure, aux accents à la fois intemporels et futuristes. Peu à peu cette masse prend vie, se déploie ou se contracte dans l’espace, passant par une multitude d’états, créant au passage des images fugaces et incertaines, comme celles qu’on peut déceler dans le relief d’un rocher ou dans le passage des nuages.

Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet. Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-07-08T17:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:30:00+02:00

© Florian Seimpere