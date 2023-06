Mot pour Mout (installation sonore), Charlotte Imbault Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Bagnolet, 8 juillet 2023, Bagnolet.

Née de la rencontre entre l’équipe féminine du club de basket-ball d’Aubervilliers (Aubervilliers Avenir BasketBall) et de l’artiste sonore Charlotte Imbault, l’installation Mot pour Mot creuse la rencontre entre deux lexiques, celui de la danse et du basket. Quels regards sur le corps ? Quelles pratiques physiques et mentales ? Quels savoir-faire corporels ? Entre jeux de langages, apparitions sonores de mouvements, rebonds de mots et de balles, Mot pour Mot plonge dans la gestuelle et les liens qui constituent un groupe.

Parc Départamental Jean Moulin-les Guilands – Entrée Charles Delescluze Rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet. Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

© Jahlys Denis