« LAHUAN Arbres aux mille et une histoires » Art et culture pour tous et toutes dans les parcs de la Seine Saint Denis. Un après-midi intergénérationnel qui permettra la rencontre entre des personnes âgées et un groupe d'enfants des centres de loisirs de l'Île-Saint-Denis au Parc Départamental de L'Île Saint Denis (93). LAHUAN Arbres aux mille et une histoires est une installation nomade et suspendue qui nous offre un espace de rencontre dans la nature, où nous pouvons nourrir notre façon d'habiter et de percevoir le monde, ainsi que notre compréhension, notre sensibilité et notre imaginaire autour des arbres.

Au programme :

La Bibliothèque Suspendue

Atelier d’arts plastiques

Parc Départamental de L'Île-Saint-Denis. Quai de la Marine, 93450 L'Île-Saint-Denis

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T18:00:00+02:00

