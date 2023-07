Partir en livre Parc Denis et Eugène Bühler Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Partir en livre Parc Denis et Eugène Bühler Bordeaux, 22 juillet 2023, Bordeaux. Partir en livre Samedi 22 juillet, 14h30 Parc Denis et Eugène Bühler Entrée libre Retrouvez les bibliothécaires pour une après-midi dédiée au livre jeunesse et au plaisir de lire.

· 14h : atelier cartographie avec Baïka magazine (6-12 ans)

· 16h30 : lectures théâtralisées avec le collectif La Lupa

· tout la matinée : grande fresque participative Parc Denis et Eugène Bühler Cours de Québec, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.baika-magazine.com/ »}, {« link »: « https://www.collectiflalupa.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:30:00+02:00 – 2023-07-22T17:30:00+02:00

