Visite du jardin Parc d’Enghien Edingen Catégories d’Évènement: Edingen

Hainaut

Visite du jardin Parc d’Enghien, 2 juin 2023, Edingen. Visite du jardin 2 – 4 juin Parc d’Enghien Le parc d’Enghien se distingue par ses jardins thématiques et ses ouvrages d’eau .

Composé du “Jardin des Fleurs”, du “Jardin Baroque des Sept Étoiles”, une curiosité du domaine, ainsi que du “Jardin des Dahlias”, le parc d’Enghien plonge le visiteur dans plus de 400 ans d’histoire .

La période qui s’étend du mois d’août à début octobre est considérée comme la meilleure pour visiter les jardins et particulièrement le Conservatoire Européen du Dahlia .

www.enghien.be

Activité proposée :

• Pour plus d’informations sur les activités du Week-end, prenez contact avec l’Office du Tourisme d’Enghien . Parc d’Enghien Avenue Elisabeth • 7850 Enghien Edingen 7850 Hainaut Wallonie 02 397 10 20 [{« link »: « http://www.enghien.be »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Edingen, Hainaut Autres Lieu Parc d’Enghien Adresse Avenue Elisabeth • 7850 Enghien Ville Edingen Departement Hainaut Lieu Ville Parc d’Enghien Edingen

Parc d’Enghien Edingen Hainaut https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/edingen/

Visite du jardin Parc d’Enghien 2023-06-02 was last modified: by Visite du jardin Parc d’Enghien Parc d’Enghien 2 juin 2023 Edingen Parc d’Enghien Edingen

Edingen Hainaut