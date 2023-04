BIAM#6 : 1ére JAM GRAFFITI de la saison ! Parc Déliot Erquinghem Lys Erquinghem Lys Catégories d’évènement: Erquinghem-Lys

BIAM#6 : 1ére JAM GRAFFITI de la saison ! Samedi 22 avril, 14h00 Parc Déliot Erquinghem Lys Entrée libre et gratuite 1ére JAM de la BIAM#6 – Samedi 22/04 de 14h à 19h

Un mur, des Artistes.

La JAM est un moment de rencontres artistiques, ou des graffeurs se rassemblent devant un mur commun et peignent ensemble. Rien n’est imposé, le freestyle est roi.

Le but est simple : s’amuser et partager autour d’une passion commune.

Cette œuvre collective est aussi l’occasion de vous rencontrer et d’ assister à une performance en live.

Au menu de cette 1ére JAM : des ateliers d’initiation au pochoir, un dj set … et une buvette !

