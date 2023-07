Fête du potager Parc de Wesserling Husseren-Wesserling, 27 août 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

Cette fête conviviale vous fera découvrir l’étonnant potager de Wesserling et ses saveurs.

En effet, ce potager regorge de secrets et d’astuces pour cultiver son potager en adoptant un comportement respectueux de l’environnement.

De façon ludique et poétique, il illustre l’entraide astucieuse entre le potager et la nature..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

Parc de Wesserling

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



This convivial event will introduce you to Wesserling?s astonishing vegetable garden and its flavors.

The garden is full of secrets and tips on how to grow vegetables in an environmentally-friendly way.

In a playful and poetic way, it illustrates the clever interplay between the vegetable garden and nature.

Este festival de convivencia le dará a conocer la sorprendente huerta de Wesserling y sus sabores.

El huerto está lleno de secretos y consejos sobre cómo cultivar hortalizas de forma respetuosa con el medio ambiente.

De forma lúdica y poética, ilustra la inteligente manera en que el huerto y la naturaleza trabajan juntos.

Bei diesem geselligen Fest werden Sie den erstaunlichen Gemüsegarten von Wesserling und seine Geschmäcker entdecken.

Dieser Gemüsegarten steckt nämlich voller Geheimnisse und Tricks, wie man seinen Gemüsegarten anbaut und sich dabei umweltfreundlich verhält.

Auf spielerische und poetische Weise veranschaulicht er die raffinierte gegenseitige Unterstützung zwischen Gemüsegarten und Natur.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin