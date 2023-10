Noël au Jardin – Noël au Pays Imaginaire Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling, 1 décembre 2023, Husseren-Wesserling.

Noël au Jardin – Noël au Pays Imaginaire 1 – 30 décembre Parc de Wesserling – Ecomusée textile Adulte : 13€; Enfant (4-17 ans) : 8€; Enfant ( -de 4 ans) : GRATUIT

Vous êtes cordialement invités à la soirée pyjama et contes de fées organisée par Wendy Monod dans sa grande et belle chambre au Château de Wesserling.

Gaby, désapprouve les idées farfelues et la conduite enfantine. Wendy l’envoie donc vivre une aventure dans les jardins imaginaires, à la rencontre de fées, de pirates et d’Indiens. Gaby va devoir ouvrir son cœur à la magie et sa part d’enfant pourra à nouveau s’exprimer. Et apprendra qu’il est important d’accepter de grandir, mais qu’il est indispensable de garder son âme d’enfant pour trouver le bonheur, ce qui est d’autant plus vrai pendant la période de Noël.

Vous partirez à la rencontre des personnages phares du conte de Peter Pan : la douce Wendy, la Fée Clochette aux ailes scintillantes et bien évidemment, le courageux protagoniste aux collants verts ! Méfiez-vous tout de même du Capitaine Crochet et de ses intentions belliqueuses…

DATES & HORAIRES

Les 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre.

Créneaux disponibles entre 17h00 et 21h00.

La balade dure 01h00 et se fait par groupes de 30 personnes maximum.

RESTAURATION SUR PLACE

À la Ferme : tartines paysannes de Noël, soupe du potager, manalas, vin chaud, etc. (places limitées)

Les restaurants du Parc (sur réservation) : La Fabrique, la Manufacture Royale, Crêpeline.

Vente de produits fermiers au magasin Saveurs et Couleurs de la Montagne.

TARIFS

Adulte : 13€; Enfant (4-17 ans) : 8€; Enfant ( -de 4 ans) : GRATUIT

Attention ! Séances uniquement sur réservation : https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

(Pass Musées non valables pour cet événement)

INFOS PRATIQUES

info@parc-wesserling.fr

03 89 38 28 08

Pour plus d’informations : https://bit.ly/3rHJhIK

