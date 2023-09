Fête de Clôture du Festival des Jardins Métissés Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling, 8 octobre 2023, Husseren-Wesserling.

Cet événement qui se déroule chaque année, invite les visiteurs à (re)découvir la thématique des Jardins du Parc de Wesserling, sublimés par les couleurs d’automne tout en proposant une programmation inédite mettant à l’honneur la thématique annuelle.

Tout au long de cette journée, vous seront proposés divers ateliers : broderie, confection d’un herbier, création d’une carte florale, récits d’aventures fantastiques ou encore dégustation de produits locaux.

PROGRAMMATION

Dégustation de vins – Domaine Weinzaepfel

Ce domaine familial situé à Soultz depuis 1899, produit des vins biologiques et vous les feront déguster lors de cette journée !

Localisation : entrée du parc à l’anglaise.

Grande vente de plantes

Le Festival des Jardins Métissés se termine ! Les végétaux ne pourront pas être replantés en pleine terre et protégés des froids hivernaux. De ce fait, nous vous proposons d’acquérir quelques végétaux présents dans les jardins. Vivaces, aromatiques, graminées, plantes grimpantes, arbustes… tous attendent de trouver preneur ! Rendez-vous avec les jardiniers qui rempoteront à la demande les végétaux que vous souhaitez.

Localisation : zone centrale jardin régulier.

Dr Mirmille Ventepoule – Pauline MAZET

Une scientifique pas comme les autres : elle étudie le mode de vie des lutins, elfes, fées et farfadets. Elle se fait une joie de partager avec son auditoire ses connaissances en botanique, ainsi que ses récentes découvertes sur la faune lutinienne du Parc de Wesserling !

Localisation : vente des plantes.

« Histoires de légumes » – Jean GRANELLO

Bénévole à l’association des « Jardins de Wesserling » et passionné de plantes, Jean vous entraîne à la découverte de la vie cachée des légumes : leurs origines, des anecdotes sur leur nom, leur culture ou leur forme… Laissez-vous surprendre par les histoires incroyables, mais véridiques !, qu’il vous racontera.

Localisation : départ au petit potager entre la serre et le bassin.

Atelier broderie – Aurélien FINANCE

« Un temps d’expérimentation autour de la broderie, il s’agira appréhender différents points de cette technique d’ornementation pour dessiner fleurs et feuillages et de questionner la notion de composition à travers différents motifs floraux. Dans la broderie tout est possible ! ».

Localisation : dans le dôme de l’Etoile d’Ara.

Hapa-Zome – Sylvie PARISET

Hapa-zome est une technique japonaise d’impression directe de végétaux sur du papier ou du tissu. Accompagnés de notre animatrice, vous serez guidés pour récolter des végétaux dans les jardins puis réaliserez votre impression végétale avec laquelle vous repartirez !

Localisation : cabane des teinturiers.

Création d’un herbier imaginaire – Jessica JEANPARIS

À partir d’une consigne individuelle, vous pourrez inventer une plante farfelue sur un papier type parchemin pour un rendu planche botanique. Cela permet d’apprendre les étapes d’une illustration – du crayon de papier jusqu’aux ombres et aux lumières – tout en utilisant du matériel spécifique. Jessica Jeanparis a réalisé cette année, les illustrations mêlant botanique et contes qui occupent la parcelle « Le temps d’une histoire ».

Localisation : parcelle du bateau.

Musiques du monde – Ensemble Thalia

Localisation : Cabanon des potagers

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES

Dimanche 8 octobre 2023

10h00-18h00

TARIFS

Adulte : 12€

Enfants : 7€

Enfant (-4 ans) : GRATUIT

RESTAURATION SUR PLACE

Le Cabanon des Potagers : petite restauration avec des produits fermiers locaux et légumes issus de notre production.

Planchettes de charcuterie/fromage, salades composées du jardin, bretzels, crêpes, glaces, bières, vins, jus de fruits, sirops et limonades artisanaux.

Les restaurants du Parc : La Fabrique, Crêpeline, La Manufacture Royale (sur réservation).

LIEU

Parc de Wesserling – Écomusée Textile

Rue du Parc – 68 470 HUSSEREN-WESSERLING

info@parc-wesserling.fr

03 89 38 28 08

Parc de Wesserling