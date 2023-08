Découvrez les techniques de dessins et de broderie Parc de Wesserling – Écomusée Textile Husseren-Wesserling, 16 septembre 2023, Husseren-Wesserling.

Découvrez les techniques de dessins et de broderie 16 et 17 septembre Parc de Wesserling – Écomusée Textile Entrée libre

En déambulation libre dans le Musée au niveau de la salle du dessinateur au rez-de-chaussée, partagez un temps de rencontre avec Myss, autour des techniques de dessins et de broderie et de leur évolution.

En partenariat avec le Collectif des Possibles et les artistes des anciennes usines réhabilitées, le Parc de Wesserling vous présente une programmation originale et enchanteresse pour cette nouvelle édition.

Au cours de ces deux journées dédiées, vous découvrirez les secrets du patrimoine vivant grâce aux témoignages émouvants d’anciens employés et à la découverte des sources de vie du lieu, l’eau et la nature. Participez à des expositions et expressions artistiques inédites qui sauront captiver aussi bien les novices que les érudits.

Parc de Wesserling – Écomusée Textile Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 28 08 http://www.parc-wesserling.fr https://fr-fr.facebook.com/ParcDeWesserlingEcomuseeTextile Ancien site industriel textile qui a connu une notoriété internationale avec sa production d’indiennes (toiles imprimées), ce qui lui a d’ailleurs valu le titre de manufacture royale. Aujourd’hui, le site comporte une collection de bâtiments industriels unique (1780-2000), des villas de manufacturiers, un parc arboré, des jardins réhabilités selon différentes périodes de référence (fin XIXe – début XXe siècle), une ferme, une écurie, une chapelle protestante, ainsi qu’un musée du textile. Se garer au parking du restaurant La Fabrique / en face de la Grande Chaufferie

Le Parc de Wesserling