Husseren-Wesserling Partez à la découverte d’un patrimoine industriel textile Parc de Wesserling – Écomusée Textile Husseren-Wesserling, 16 septembre 2023, Husseren-Wesserling. Partez à la découverte d’un patrimoine industriel textile 16 et 17 septembre Parc de Wesserling – Écomusée Textile 6€ par personne Deux journées pour découvrir le patrimoine industriel textile. Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Parc de Wesserling vous propose d’explorer ses anciens bâtiments industriels textiles à travers plusieurs visites (libres ou guidées). Parc de Wesserling – Écomusée Textile Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 28 08 http://www.parc-wesserling.fr https://fr-fr.facebook.com/ParcDeWesserlingEcomuseeTextile Ancien site industriel textile qui a connu une notoriété internationale avec sa production d’indiennes (toiles imprimées), ce qui lui a d’ailleurs valu le titre de manufacture royale. Aujourd’hui, le site comporte une collection de bâtiments industriels unique (1780-2000), des villas de manufacturiers, un parc arboré, des jardins réhabilités selon différentes périodes de référence (fin XIXe – début XXe siècle), une ferme, une écurie, une chapelle protestante, ainsi qu’un musée du textile. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

