Journées Européennes du Patrimoine Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling, 16 septembre 2023, Husseren-Wesserling.

Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Parc de Wesserling – Ecomusée textile Tarif réduit – moitié prix

Découvrez un événement inoubliable au cœur du Patrimoine Vivant !

En partenariat avec le Collectif des Possibles et les artistes des anciennes usines réhabilitées, le Parc de Wesserling vous présente une programmation originale et enchanteresse pour cette nouvelle édition.

Au cours de ces deux journées dédiées, vous découvrirez les secrets du Patrimoine Vivant grâce aux témoignages émouvants d’anciens employés et à la découverte des sources de vie du lieu, l’eau et la nature. Participez à des expositions et expressions artistiques inédites qui sauront captiver aussi bien les novices que les érudits.

PROGRAMMATION :

SAMEDI 16 :

10h30 à 12h00 : balade au fil de l’eau – RDV devant l’accueil musée

Venez découvrir les secrets insoupçonnables de la Thur accompagnés d’une médiatrice culturelle du Parc de Wesserling – une aventure hors du commun qui enchantera petits et grands doublée d’un éveil des consciences sur cette source de vie essentielle à chérir et protéger.

_________________________________________________________

11h30 à 12h30 : à la découverte des arbres remarquables du Parc – RDV devant l’accueil jardins

Venez écouter les histoires extraordinaires des somptueux gardiens de ce lieu magique – à la manière dont on aime entendre les contes ayant bercé notre enfance.

_________________________________________________________

14h00 à 15h00 : spectacle / lecture théâtrale – durée : 1h / à partir de 14 ans – RDV devant la ferme

Premier volet du triptyque « En terre étrange ». Ce spectacle raconte comment et pourquoi le trou dans la couche d’ozone se referme. Sans être naïve, cette histoire montre qu’il est possible de faire changer les choses. Parler d’écologie est alors joyeux.

Écriture et jeu : Gabriel Perez. Mise en scène : Maxime Grimardias.

_________________________________________________________

15h00 à 17h00 : en déambulation libre à La Visite (patio des artistes en bord de Thur – près du château d’eau et théâtre de poche) : “Fenêtres In Situ”, installation textile et sonore – venez à la rencontre des artistes pour un temps d’échange et d’expériences

Ce projet prend la forme de fenêtres colorées éparpillées dans plusieurs lieux de l’ancien Parc Textile de Wesserling. Faisant échos à ce même patrimoine, elles sont le fruit de rencontres avec d’anciens travailleurs et travailleuses du secteur.

Les artistes vous invitent à les rejoindre autour d’une installation sensitive qui grandit au fil des rencontres et des témoignages. Vous pourrez également participer à l’œuvre en expérimentant la teinture naturelle, la broderie, tissage et le filage.

Par Julie Keyser, Adrien Bouvier d’Yvoire, Marion Kuenemann

_________________________________________________________

15h00 à 17h00 : en déambulation libre dans le Musée au niveau de la salle du dessinateur au RDC

Temps de rencontre et d’échanges avec Myss autour des techniques de dessins et de broderie et de leur évolution.

_________________________________________________________

15h00 à 17h00 : en déambulation libre à la Grande Chaufferie – RDV au parking de la Grande Chaufferie

Temps de rencontre et d’échanges dans la Grande Chaufferie avec l’ancien responsable technique de la centrale thermique, Marcel Nilly. Un voyage dans le temps garanti qui souligne l’importance de sauvegarder ces témoignages du passé afin de donner au patrimoine industriel un avenir.

_________________________________________________________

DIMANCHE 17 :

10h30 à 12h00 : balade au fil de l’eau – RDV devant l’accueil musée

Venez découvrir les secrets insoupçonnables de la Thur accompagnés d’une médiatrice culturelle du Parc de Wesserling – une aventure hors du commun qui enchantera petits et grands doublée d’un éveil des consciences sur cette source de vie essentielle à chérir et protéger.

_________________________________________________________

11h30 à 12h30 : à la découverte des arbres remarquables du Parc – RDV devant l’accueil jardins

Venez écouter les histoires extraordinaires des somptueux gardiens de ce lieu magique – à la manière dont on aime entendre les contes ayant bercé notre enfance.

_________________________________________________________

14h00 à 17h00 : en déambulation libre dans le musée au niveau de la salle du tissage au RDC

Temps de rencontre et d’échanges avec Jean-Marie Bobenrieth, ancien cadre technique au tissage de la Manufacture d’Impression de Wesserling puis Boussac et Saint Frères Risler à Kruth, féru d’histoire locale et textile. Démonstrations sur métier à tisser à pieds.

_________________________________________________________

15h00 à 17h00 : en déambulation libre à La Visite (patio des artistes en bord de Thur – près du château d’eau et théâtre de poche) : “Fenêtres In Situ”, installation textile et sonore – venez à la rencontre des artistes pour un temps d’échange et d’expériences

Ce projet prend la forme de fenêtres colorées éparpillées dans plusieurs lieux de l’ancien Parc Textile de Wesserling. Faisant échos à ce même patrimoine, elles sont le fruit de rencontres avec d’anciens travailleurs et travailleuses du secteur.

Les artistes vous invitent à les rejoindre autour d’une installation sensitive qui grandit au fil des rencontres et des témoignages. Vous pourrez également participer à l’œuvre en expérimentant la teinture naturelle, la broderie, tissage et le filage.

Par Julie Keyser, Adrien Bouvier d’Yvoire, Marion Kuenemann

_________________________________________________________

15h00 à 17h00 : en déambulation libre dans le Musée au niveau de la salle du dessinateur au RDC

Temps de rencontre et d’échanges avec Myss autour des techniques de dessins et de broderie et de leur évolution.

_________________________________________________________

15h00 à 17h00 : en déambulation libre à la Grande Chaufferie – RDV au parking de la Grande Chaufferie

Temps de rencontre et d’échanges dans la Grande Chaufferie avec l’ancien responsable technique de la centrale thermique, Marcel Nilly. Un voyage dans le temps garanti qui souligne l’importance de sauvegarder ces témoignages du passé afin de donner au patrimoine industriel un avenir.

_________________________________________________________

RESTAURATION SUR PLACE

Le Cabanon des Potagers : petite restauration avec produits fermiers locaux et légumes issus de notre production (planchettes charcuterie/fromage, salades composées du jardin, bretzels, crêpes, glaces, bières, vins, jus de fruits, sirops et limonades artisanales).

Les restaurants du Parc : La Fabrique, La Manufacture Royale, Crêpeline (sur réservation).

_________________________________________________________

TARIFS :

Adulte : 6 € (1/2 tarif)

Enfant de 4 à 17 ans : 3.50 € (1/2 tarif)

Enfant de – 4 ans : gratuit

Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est
03 89 38 28 08
https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

