Fête du Potager Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling Fête du Potager Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling, 27 août 2023, Husseren-Wesserling. Fête du Potager Dimanche 27 août, 10h00 Parc de Wesserling – Ecomusée textile Adulte : 12€ ; Enfant (4-17 ans): 7€ ; Enfant (-4 ans) : gratuit ; Pass Famille 34€ Cette fête conviviale vous fera découvrir l’étonnant potager de Wesserling et ses saveurs. En effet, ce potager regorge de secrets et d’astuces pour cultiver son potager en adoptant un comportement respectueux de l’environnement. De façon ludique et poétique, il illustre l’entraide astucieuse entre le potager et la nature. Ce potager, qui est l’œuvre du chantier d’insertion professionnelle de l’Association « Les Jardins de Wesserling », prends ses racines dans la solidarité et l’entraide. Enrichie par la présence de nombreux bénévoles, l’Association a su recréer une âme à cet espace potager, qui avait été laissé à l’abandon à la fermeture des usines. Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 38 28 08 »}, {« type »: « email », « value »: « info@parc-wesserling.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 jardin potager Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Autres Lieu Parc de Wesserling - Ecomusée textile Adresse Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Ville Husseren-Wesserling Departement Haut-Rhin Lieu Ville Parc de Wesserling - Ecomusée textile Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling - Ecomusée textile Husseren-Wesserling Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/husseren-wesserling/

Fête du Potager Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling 2023-08-27 was last modified: by Fête du Potager Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Husseren-Wesserling 27 août 2023