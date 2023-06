Féeries Nocturnes au Jardin Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling, 3 août 2023, Husseren-Wesserling.

Féeries Nocturnes au Jardin 3 – 26 août Parc de Wesserling – Ecomusée textile Adulte : 12 € ; Enfant (4-17 ans) : 8 € ; – 4 ans : gratuit

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens s’éveillent dans un parc où tout devient magie. Vous découvrirez les Jardins du Parc de Wesserling comme vous ne les avez jamais vu : ambiance magique et colorée, sons et lumières d’ambiance. D’aventures en rencontres, vous partirez résoudre de nombreuses énigmes pour obtenir le code mystère et ainsi repartir avec une surprise ! Vous pourrez également profiter de ces soirées pour découvrir et passer un agréable moment dans les Jardins du Parc de Wesserling…

Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 38 28 08 »}, {« type »: « email », « value »: « info@parc-wesserling.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T18:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:30:00+02:00

2023-08-26T18:30:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00

féerie nuit

Steeve Josch