Fête du Sentier Pieds-nus Dimanche 23 juillet, 10h00 Parc de Wesserling – Ecomusée textile Adulte : 12 €; Enfant de 4 à 17 ans : 7 €; Enfant de – 4 ans : gratuit; Pass Famille : 34€

Une journée dédiée au sentier pieds-nus et sensoriel dans les Jardins du Parc de Wesserling le 23 juillet de 10h à 18h !

Marcher, courir, sauter ou encore danser sans chaussures peut être une activité de tous les jours !

C’est pourquoi, la fête du sentier pieds-nus du Parc de Wesserling vous propose une journée entière consacrée à vos pieds, votre bien-être et à l’éveil de vos sens !

Vous redécouvrirez ainsi les matériaux liés au jardin mais aussi au textile : lin, chanvre, cosses de sarrasin, argile, vapeur, etc.

Tout est présent pour prendre plaisir et vous exercer à marcher pieds-nus !

Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 38 28 08 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

fête sentier

@Steeve Josch