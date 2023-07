Soirées Cocktails aux Jardins Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling Soirées Cocktails aux Jardins Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling, 7 juillet 2023, Husseren-Wesserling. Soirées Cocktails aux Jardins 7 – 28 juillet, les vendredis Parc de Wesserling – Ecomusée textile Adulte : 8€ ; Enfant (4-17 ans): 5€ ; Enfant (-4 ans) : gratuit Appréciez la fraîcheur de nos jardins, nos cocktails et boissons locales, accompagnés de musiciens pour animer la soirée.

Le Parc de Wesserling vous propose des soirées conviviales à partager entre amis ou en famille.

Une boisson est offerte pour toute entrée payante. Le billet donne accès exclusivement aux jardins.

Ambiance musicale tout au long de la soirée avec des intermèdes musicaux :

7 juillet : Accordéon par Arthur_et_onyst

14 juillet : Didgeridoo par Angélique

21 juillet : Accordéon par Arthur_et_onyst

28 juillet : Synthétiseur par Christen Christophe

——————————————————-

Réservation en ligne ou billetterie sur place

Petite buvette : tartes flambées, cocktails enfants et adultes avec les produits du jardin Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 38 28 08 »}, {« type »: « email », « value »: « info@parc-wesserling.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

