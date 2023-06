Balade botanique Parc de Vilgénis Massy, 20 novembre 2022, Massy.

Balade botanique Dimanche 20 novembre 2022, 11h30 Parc de Vilgénis 20€

Au détour d’une rue, d’un chemin, d’un cours d’eau ou d’une forêt, partez en quête des plantes médicinales qui poussent autour de nous. Apprenez à les reconnaitre, à découvrir leurs vertus, leurs usages et même à les récolter.

Cette sortie est accessible à tout public et se déroulera au Parc de Vilgénis à Massy. Le lieu précis de rendez-vous sera communiqué quelques jours avant la sortie.

Durée 1h30 à 2h – Tarif : 20€

Inscription : https://my.weezevent.com/sortie-botanique-novembre

En dessous de 3 personnes inscrites, je me réserve le droit d’annuler la sortie.

Activité organisée par Marion – Herboriste thérapeute

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-botanique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T11:30:00+01:00 – 2022-11-20T13:30:00+01:00

Nature Sortie nature