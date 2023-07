Cinéma plein air – « Le Cristal Magique » Parc de Vésone Périgueux, 11 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Vesunna vous accueille dans son parc pour une séance de cinéma en famille….et en plein air !

Le cristal magique – Film de N. Wels, R. Welker et M. Maynard (2019) – La forêt n’a plus d’eau depuis que le terrible roi des ours a volé le Cristal magique. Amy, hérissonne intrépide, part à sa recherche en compagnie de son ami Tom, un écureuil craintif, pour sauver la nature et les animaux assoiffés. Avec Audrey D’Hulstère, Luisa Wietzorek, Arthur Dubois

Gratuit – Chaises pliantes, plaids recommandés.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

Parc de Vésone Rue du 26ème R.I.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vesunna welcomes you to its park for a family cinema session….and in the great outdoors!

The Magic Crystal – Film by N. Wels, R. Welker and M. Maynard (2019) – The forest has run out of water since the terrible Bear King stole the Magic Crystal. Amy, an intrepid hedgehog, goes in search of it with her friend Tom, a fearful squirrel, to save nature and the thirsty animals. With Audrey D’Hulstère, Luisa Wietzorek, Arthur Dubois

Free – Folding chairs and plaids recommended

Vesunna le da la bienvenida a su parque para una sesión de cine familiar….and ¡al aire libre!

El Cristal Mágico – Película de N. Wels, R. Welker y M. Maynard (2019) – El bosque se ha quedado sin agua desde que el terrible Rey Oso robó el Cristal Mágico. Amy, una intrépida eriza, parte en su búsqueda junto a su amigo Tom, una temerosa ardilla, para salvar la naturaleza y a los sedientos animales. Con Audrey D’Hulstère, Luisa Wietzorek, Arthur Dubois

Gratis – Se recomiendan sillas plegables y mantas

Vesunna empfängt Sie in seinem Park für eine Filmvorführung mit der ganzen Familie….und unter freiem Himmel!

Der magische Kristall – Film von N. Wels, R. Welker und M. Maynard (2019) – Der Wald hat kein Wasser mehr, seit der schreckliche Bärenkönig den magischen Kristall gestohlen hat. Die furchtlose Igelin Amy macht sich gemeinsam mit ihrem Freund Tom, einem ängstlichen Eichhörnchen, auf die Suche nach ihm, um die Natur und die durstigen Tiere zu retten. Mit Audrey D’Hulstère, Luisa Wietzorek, Arthur Dubois

Kostenlos – Klappstühle, Plaids empfohlen

