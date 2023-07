Cinéma Plein air – Nomadland Parc de Vésone Périgueux, 28 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Au coeur du Parc de Vésone, profitez d’une séance de cinéma en famille…et en plein air !

Encanto – Film de Chloé Zhao (2021) – Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide d’adopter une vie nomade à bord de son van aménagé, en rupture avec les standards de la société actuelle.

Gratuit – Chaises pliantes, plaids recommandés.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Parc de Vésone Rue Claude Bernard

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Parc de Vésone, enjoy a family cinema session…in the open air!

Encanto – Film by Chloé Zhao (2021) – After the economic collapse of the working-class Nevada town where she used to live, Fern decides to adopt a nomadic lifestyle aboard her converted van, at odds with the standards of today’s society.

Free – Folding chairs and plaids recommended

En el corazón del Parque de Vésone, disfrute de una sesión de cine en familia… ¡al aire libre!

Encanto – Película de Chloé Zhao (2021) – Tras el colapso económico del pueblo obrero de Nevada en el que vivía, Fern decide adoptar un estilo de vida nómada en su furgoneta reconvertida, rompiendo con los estándares de la sociedad actual.

Gratis – Se recomiendan sillas plegables y cuadros escoceses

Genießen Sie im Herzen des Parc de Vésone einen Kinobesuch mit der ganzen Familie…und das unter freiem Himmel!

Encanto – Film von Chloé Zhao (2021) – Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der Arbeitersiedlung in Nevada, in der sie lebte, beschließt Fern, ein Nomadenleben an Bord ihres umgebauten Vans zu führen, das mit den Standards der heutigen Gesellschaft bricht.

Kostenlos – Klappstühle, Plaids empfohlen

