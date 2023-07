Cinéma plein air – « Mort sur le Nil Parc de Vésone Périgueux, 12 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

À l’occasion de ses 20 ans, Vesunna vous accueille dans son parc pour une séance de cinéma en plein air !

Au programme : Mort sur le Nil – Film de John Guillermin (1978) – PARC DE VESONE – En voyage en Egypte, le détective Hercule Poirot et son ami, le colonel John Race, doivent élucider le meurtre de Linnet Ridgeway, une riche héritière assassinée lors d’une croisière sur le Nil. Avec Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois Chiles.

Gratuit – Chaises pliantes, plaids recommandés.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Parc de Vésone Rue du 26ème R.I.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate its 20th anniversary, Vesunna welcomes you to its park for an open-air cinema session!

On the program: Death on the Nile – Film by John Guillermin (1978) – VESUNNA PARK – On a trip to Egypt, detective Hercule Poirot and his friend, Colonel John Race, must solve the murder of Linnet Ridgeway, a wealthy heiress killed during a cruise on the Nile. With Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois Chiles.

Free – Folding chairs and plaids recommended

Para celebrar su 20 aniversario, Vesunna le invita a disfrutar de un cine al aire libre en su parque

En el programa: Muerte en el Nilo – Película de John Guillermin (1978) – PARQUE DE VESUNNA – En un viaje a Egipto, el detective Hércules Poirot y su amigo el coronel John Race deben resolver el asesinato de Linnet Ridgeway, una rica heredera asesinada durante un crucero por el Nilo. Con Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois Chiles.

Gratis – Se recomiendan sillas plegables y cuadros escoceses

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens empfängt Sie Vesunna in seinem Park zu einem Freiluftkino!

Programm: Tod auf dem Nil – Film von John Guillermin (1978) – VESONA-PARK – Auf einer Reise nach Ägypten müssen der Detektiv Hercule Poirot und sein Freund, Colonel John Race, den Mord an Linnet Ridgeway aufklären, einer reichen Erbin, die während einer Kreuzfahrt auf dem Nil ermordet wurde. Mit Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois Chiles.

Kostenlos – Klappstühle, Plaids empfohlen

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Communal de Périgueux