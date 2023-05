VIDE-GRENIER – POUANCÉ Parc de Tressé, Pouancé, 18 juin 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Vide-grenier proposé au parc de Tressé, à Pouancé, le 18 juin 2023..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 17:00:00.

Parc de Tressé, Pouancé

Ombrée d'Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Garage sale proposed in the park of Tressé, in Pouancé, on June 18, 2023.

Venta de garaje propuesta en el parque de Tressé, en Pouancé, el 18 de junio de 2023.

Flohmarkt, der am 18. Juni 2023 im Parc de Tressé in Pouancé angeboten wird.

