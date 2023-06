Raoul Monsalve y los Forajidos + Madjaal – L’ESTIVALE TREMBLAYSIENNE Parc de Tremblay en France Tremblay-en-France, 8 juillet 2023, Tremblay-en-France.

Raoul Monsalve y los Forajidos + Madjaal – L’ESTIVALE TREMBLAYSIENNE Samedi 8 juillet, 16h00 Parc de Tremblay en France Entrée libre

FESTIVAL LES CONCERTS EN TERRASSE 2023

RAUL MONSALVE Y LOS FARAJIDOS

Sur scène, les rythmes afro-vénézuéliens traditionnels fusionnent avec le latin jazz futuriste, le funk et l’afrobeat. Sous la direction du bassiste vénézuélien Raúl Monsalve, on retrouve dans le nouvel album «Bichos» des artistes tels que «la voix du Venezuela», Betsayda Machado, la chanteuse Luzmira Zerpa (Family Atlantica) et le batteur Dave De Rose (Agile Experiments, Moloko, Mark Ronson).

Raul Monsalve a consacré une grande partie de sa vie à l’exploration de la musique traditionnelle afro-caribéenne, influencé par les grands maîtres de la percussion vénézuélienne qu’il a eu la chance de côtoyer, tout en s’intéressant aux sons émanant de l’avant-garde du jazz, du rock, de la musique africaine et de l’électro expérimentale.

MADJAAL Sénégal Trans Groove

De la tradition lébou qui invoque le mysticisme jusqu’à la trans bougarabou djola du sud du Sénégal, MADJAAL est un métissage de sonorités et de rythmes à la fois traditionnel et moderne porté par des personnalités initiées. Au chant et à la guitare, le groove de Magou Samb soutenu par la basse de Samba Laobé est associé aux cuivres et arrangements de Maciek Lasserre, pendant que la magie des sabar, tama et congas endiable les claviers et provoque la batterie.

Deux invités issus de deux écoles incontestables de rap dakarois viendront poser leur flow et nous rappeler que le Sénégal a toujours aussi été tourné vers l’avant – garde. Madjaal, c’est une expérience, une invitation à la trans et à la danse.

Parc de Tremblay en France parc de Tremblay en France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149634418 https://www.lodeonscenejrc.com/ Née de la volonté de jeunes bénévoles fous de musique, en 1969, l’association est devenue un lieu reconnu pour son soutien aux artistes de la scène francophone, une salle unique quant à sa programmation de musiciens blues internationaux.

Depuis 50 ans, l’association de La Scène JRC fait partager sa passion de la musique et de la découverte de jeunes talents.

50 années de passion et autant d’artistes venus à la rencontre du public. L’Odéon Scène JRC est située sur le quartier résidentiel du Vert-Galant à Tremblay-en-France, Seine-Saint-Denis. L’accès à la salle est facile à 200m de la Station Vert Galant du RER B (20 mn de gare du nord) ou à 20mn de la Porte de la Chapelle ou 25 mn de la Porte de Bagnolet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

©L’Odéon